Семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы

Как рассказали участники ДТП, автомобиль Toyota Camry двигался по Северному кольцу в северном направлении.
Во время движения он резко перестраивался между машинами из ряда в ряд. В один из подобных маневров Toyota врезалась в автомобиль марки Chevrolet Cobalt. Затем Toyota влетела в Chevrolet Nexia. От удара Nexia отъехала далеко вперед, перепрыгнула через тротуар и вылетела с дороги.
Между тем Toyota выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась по касательной с Nissan Primera, Mercedes-Benz E-класса и остановилась при лобовой встрече с Toyota Land Cruiser Prado.
Прибывшие на место полицейские перекрыли движение, оцепили место ДТП. Из-за чего в данном направлении был затор на дороге.
По предварительной информации, госпитализированы 7 человек. В Toyota Land Cruiser Prado пострадала женщина с детьми. У одного из детей диагностировали тяжелый перелом руки.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.