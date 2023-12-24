Семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы

Во время движения он резко перестраивался между машинами из ряда в ряд. В один из подобных маневров Toyota врезалась в автомобиль марки Chevrolet Cobalt. Затем Toyota влетела в Chevrolet Nexia. От удара Nexia отъехала далеко вперед, перепрыгнула через тротуар и вылетела с дороги.