Более 1 тонны наркотиков изъяли полицейские в Алматы

— По результатам проведенных целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий недавно была задержана группа лиц из 4 человек, которые занимались сбытом и распространением марихуаны и гашиша на территории города. При задержании, а также в местах проведения обыска изъято свыше 157 килограммов гашиша и 54 килограммов марихуаны. Вместе с тем, на 34,6% больше выявлено уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 202 факта сбыта наркотических средств были пресечены силами полиции. Ликвидированы 16 нарколабораторий, пресечена преступная деятельность 83 закладчиков, — информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.