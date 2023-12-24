Фура улетела в кювет из-за гололедицы на Пермском тракте

Грузовой автомобиль Scania улетел в кювет на 179-м километре автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург» утром 24 декабря. По данным ГИБДД, водитель фуры не учел состояние дорожного полотна, вследствие чего не справился с управлением.
«В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД предупреждают автомобилистов, что состояние дорожного покрытия на трассах Свердловской области мокрое, в некоторых местах наблюдается снежный накат и гололедица.
Водителям рекомендуют выбирать пониженную скорость, так как гололедица на дороге приводит к резкому уменьшению сцепления колес с покрытием.