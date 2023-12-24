Россиянам рассказали, как мошенники пользуются популярностью «Слова пацана»

Если он совершает оплату, то незаметно для него оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 рублей, которая по истечении срока действия автоматически продлевается. При этом после оплаты доступ к сериалу не открывается. Примечательно, что четверть доменов для нелегитимного просмотра сериала зарегистрирована одним и тем же владельцем.