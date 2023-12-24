Россиянам рассказали, как мошенники пользуются популярностью «Слова пацана»

«С 1 ноября по 20 декабря мошенники зарегистрировали 398 доменов для просмотра сериала “Слово пацана”. Злоумышленники используют популярные темы для привлечения внимания к созданным сайтам, через которые могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную подписку на просмотр контента, а также похищать персональные данные. Среди них ФИО, номера телефонов, банковская информация», — отметили эксперты.
Если он совершает оплату, то незаметно для него оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 рублей, которая по истечении срока действия автоматически продлевается. При этом после оплаты доступ к сериалу не открывается. Примечательно, что четверть доменов для нелегитимного просмотра сериала зарегистрирована одним и тем же владельцем.
«Чтобы повысить результативность мошеннических схем, злоумышленникам необходимо привлечь внимание как можно большей аудитории. Поэтому они всегда следят за трендами и используют в схемах обмана наиболее резонансные темы. В данном случае зарегистрировано 398 мошеннических сайтов — для одной темы это высокий показатель», — отметил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Евгений Волошин.