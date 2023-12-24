ВСУ обстреляли Белгородскую область около 60 раз за сутки

В воскресенье губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 23 декабря, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 57 снарядов, в том числе сброшенный с беспилотника осколочный боеприпас. Больше всего обстрелам подверглись Белгородский район, где насчитывается 15 прилетов снарядов, и Волоконовский район — 14 прилетов. Также противник атаковал регион с помощью четырех дронов-камикадзе, один из них попал в асфальтоукладочный каток, в результате взрыва пятеро рабочих получили ранения.
По данным главы региона, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — четыре, по селу Наумовка — два, по селу Журавлевка — три артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке была атака посредством дрона-камикадзе.
«В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект на одном из сельхозпредприятий. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 обстреляли окраину хутора Старый — всего зафиксировано 14 гранатометных выстрелов», — написал Гладков.
Как он сообщил, в Грайворонском округе между поселками Совхозный и Горьковский дрон-камикадзе атаковал мост, на котором проводились ремонтные работы, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пять рабочих, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением врачей.
«По селу Мокрая Орловка выпущено 9 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена. Также под обстрел попала окраина села Сподарюшино — установлено два прилета», — уточнил губернатор.
В Краснояружском районе, по его данным, зафиксировано по два прилета на окраинах поселка Задорожный и села Староселье, по три прилета — на окраине поселка Прилесье и территории между селами Илек-Пеньковка и Вязовое.
«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский — установлено два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП “Шебекино” выпущено 3 минометных снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также в Середе посажен дрон-камикадзе, который при посадке сдетонировал», — добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.