ВСУ обстреляли Белгородскую область около 60 раз за сутки

В воскресенье губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 23 декабря, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 57 снарядов, в том числе сброшенный с беспилотника осколочный боеприпас. Больше всего обстрелам подверглись Белгородский район, где насчитывается 15 прилетов снарядов, и Волоконовский район — 14 прилетов. Также противник атаковал регион с помощью четырех дронов-камикадзе, один из них попал в асфальтоукладочный каток, в результате взрыва пятеро рабочих получили ранения.