Под Волгоградом в ДТП с 4 автомобилями погибли 2 человека и 3 пострадали

На месте аварии от полученных травм скончались 54-летний водитель «Лады» и 30-летний пассажир «Чери». Медицинская помощь потребовалась водителю «Чери», а также 22-летней, 48-летней и 23-летнему пассажирам «Лады». Всех их доставили в больницу.