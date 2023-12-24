Под Волгоградом в ДТП с 4 автомобилями погибли 2 человека и 3 пострадали

2 человека скончались на месте аварии.
В субботу, 23 декабря, около 21.30 автомобиль КамАЗ-5320 ехал по трассе федерального значения «Р-228» Сызрань — Саратов — Волгоград. За рулем находился 43-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
На 556 км дороги водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Чери Тиго 4 Про» под управлением 30-летнего водителя. Иномарка от удара столкнулась со стоящим автомобилем «Лада Веста». Отечественное транспортное средство отбросило к грузовику «Скания».
На месте аварии от полученных травм скончались 54-летний водитель «Лады» и 30-летний пассажир «Чери». Медицинская помощь потребовалась водителю «Чери», а также 22-летней, 48-летней и 23-летнему пассажирам «Лады». Всех их доставили в больницу.