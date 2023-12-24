Житель Гродно хранил дома марихуану, он задержан

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина хранил у себя дома наркотическое средство марихуану. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Оперативную информацию о том, что мужчина может хранить по месту жительства наркотики, получили сотрудники наркоконтроля Ленинского РОВД. Они прибыли к квартире 43-летнего фигуранта совместно с патрульно-постовой службой милиции. Подозреваемый в тот момент находился дома вместе со своими знакомыми. В помещении обнаружили приспособления для потребления психотропа и 2,5 гр марихуаны.
Гродненец стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков, он задержан. В отношении приятелей подозреваемого, которые находились в квартире, проводится проверка.