Житель Гродно хранил дома марихуану, он задержан

Оперативную информацию о том, что мужчина может хранить по месту жительства наркотики, получили сотрудники наркоконтроля Ленинского РОВД. Они прибыли к квартире 43-летнего фигуранта совместно с патрульно-постовой службой милиции. Подозреваемый в тот момент находился дома вместе со своими знакомыми. В помещении обнаружили приспособления для потребления психотропа и 2,5 гр марихуаны.