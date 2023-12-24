В реке в Миорском районе утонула женщина

Вечером 23 декабря спасателям поступило сообщение от сотрудников милиции об обнаружении утонувшего человека в реке. Прибыв на место, работники МЧС заметили тело в полуметре от берега. Толщина льда на реке в тот момент составляла 1−2 см.
Спасатели извлекли погибшую на берег. Утонувшей оказалась женщина 1958 года рождения, жительница соседней деревни.
Женщина за день до гибели получила пенсию и решила отпраздновать этот случай с подругой за распитием спиртного. После встречи она отправилась домой. Тело утонувшей в реке нашла ее сестра, она же и обратилась в милицию.
МЧС призывает граждан не выходить на тонкий лед, это может стоить жизни. Важно каждому соблюдать правила безопасности.