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В реке в Миорском районе утонула женщина

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина утонула в реке Язенка Миорского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Вечером 23 декабря спасателям поступило сообщение от сотрудников милиции об обнаружении утонувшего человека в реке. Прибыв на место, работники МЧС заметили тело в полуметре от берега. Толщина льда на реке в тот момент составляла 1−2 см.

Спасатели извлекли погибшую на берег. Утонувшей оказалась женщина 1958 года рождения, жительница соседней деревни.

Женщина за день до гибели получила пенсию и решила отпраздновать этот случай с подругой за распитием спиртного. После встречи она отправилась домой. Тело утонувшей в реке нашла ее сестра, она же и обратилась в милицию.

МЧС призывает граждан не выходить на тонкий лед, это может стоить жизни. Важно каждому соблюдать правила безопасности.