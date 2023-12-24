Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.