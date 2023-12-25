ДТП со смертельным исходом: В Приднестровье водитель пошел на обгон и не справился с управлением

ДТП со смертельным исходом произошло на участке автодороги между с. Владимировка и г. Тирасполь (в 5 км от столицы) в Приднестровье 23 декабря примерно в 16:50.
Со слов очевидца, водитель автомобиля марки «Мерседес» ехал в сторону Тирасполя, пошёл на обгон и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП погиб водитель «Мерседеса». Уже установлено, что за рулём находился 61-летний житель Тирасполя.
В салоне машины также была женщина 64 лет. С тяжёлыми травмами её госпитализировали в реанимационное отделение РКБ.
Во всех деталях аварии разбирается Следственный комитет.