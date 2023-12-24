Смерть беременной женщины расследуют в Кокшетау

В Кокшетау правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в Перинатальном центре города беременной женщины, пишет портал 716.kz.
Случай материнской смерти подтвердили в управлении здравоохранения Акмолинской области.
По данным издания, женщина стояла на учете по беременности в ТОО «Viamedis» и находилась на большом сроке. По неофициальной информации, ребенка спасти тоже не удалось. У 34-летней погибшей остались двое детей.
Летом 2023 году 32-летняя роженица Биби Куанова скончалась в многопрофильной больнице Жанаозена. В медучреждение женщину доставила скорая после того, как ей стало плохо на работе. В больнице не оказали необходимую медпомощь, уверена мама погибшей женщины. Она рассказала, что в больнице не работал лифт, а медики не сумели подключить рожавшую Биби к кислородному аппарату.