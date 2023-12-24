Смерть беременной женщины расследуют в Кокшетау

Летом 2023 году 32-летняя роженица Биби Куанова скончалась в многопрофильной больнице Жанаозена. В медучреждение женщину доставила скорая после того, как ей стало плохо на работе. В больнице не оказали необходимую медпомощь, уверена мама погибшей женщины. Она рассказала, что в больнице не работал лифт, а медики не сумели подключить рожавшую Биби к кислородному аппарату.