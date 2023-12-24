Толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» продолжают беспорядки на ступенях здания представительного и исполнительного органа Белграда.
Активисты разбили палками и камнями стекла в дверях здания, близлежащие окна, камеры видеонаблюдения.
Жандармерия Сербии щитами заблокировала вход, полицейские применяли спрей и слезоточивый газ против демонстрантов, несколько раз пытавшихся прорваться внутрь. Периодически из толпы в сторону дверей летят предметы, протестующие бьют по дверям и окнам, свистят в свистки.
Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил в обращении к гражданам в воскресенье сербский президент Александр Вучич.
Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.