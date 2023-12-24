Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда

БЕЛГРАД, 24 дек — РИА Новости. Участники беспорядков на протесте перед скупщиной (администрацией) Белграда пытались прорваться внутрь здания, но были заблокированы жандармерией, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» продолжают беспорядки на ступенях здания представительного и исполнительного органа Белграда.

Активисты разбили палками и камнями стекла в дверях здания, близлежащие окна, камеры видеонаблюдения.

Жандармерия Сербии щитами заблокировала вход, полицейские применяли спрей и слезоточивый газ против демонстрантов, несколько раз пытавшихся прорваться внутрь. Периодически из толпы в сторону дверей летят предметы, протестующие бьют по дверям и окнам, свистят в свистки.

Насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок, заявил в обращении к гражданам в воскресенье сербский президент Александр Вучич.

Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.