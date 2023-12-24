Толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда

Жандармерия Сербии щитами заблокировала вход, полицейские применяли спрей и слезоточивый газ против демонстрантов, несколько раз пытавшихся прорваться внутрь. Периодически из толпы в сторону дверей летят предметы, протестующие бьют по дверям и окнам, свистят в свистки.