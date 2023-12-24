Кассетный снаряд ВСУ попал в жилую квартиру многоэтажного дома в Горловке

«После первого прилета младшие выскочили в прихожую, старший спал в спальне. А второй прилет был уже в квартиру. Я на кухне была, дети выскочили в подъезд, я следом. Потом уже постепенно старшие подошли. Никого нигде не зацепило, слава Богу. Только квартиру. Перепугались дети, конечно, очень сильно, кричали», — рассказала пострадавшая жительница Горловки Ирина.