Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Сочи

По данным сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю, в жилом доме разрушены балкон и остекление в нескольких квартирах. Возгорания не было. Также в «Сириусе» подтвердили, что в результате взрыва пострадали два человека. Сотрудники МЧС спасли еще двоих жителей дома и эвакуировали 23 человек.