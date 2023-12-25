Полиция разогнала протестующих в Белграде

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране «власть сменяется только на выборах». По его словам, «что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти». Противники властей заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.