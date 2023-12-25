Обманул десятерых: 20-летний мошенник отправится в колонию в Приморье

В Уссурийске вынесли обвинительный приговор ранее судимому 20-летнему местному жителю, который выступал в роли курьера у телефонных мошенников. Он обвиняется в серии мошенничеств, совершённых по схеме «Ваш родственник попал в беду», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.