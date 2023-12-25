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Обманул десятерых: 20-летний мошенник отправится в колонию в Приморье

Преступник работал курьером у аферистов по схеме «Ваш родственник попал в беду».
Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске вынесли обвинительный приговор ранее судимому 20-летнему местному жителю, который выступал в роли курьера у телефонных мошенников. Он обвиняется в серии мошенничеств, совершённых по схеме «Ваш родственник попал в беду», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Обвиняемого задержали после того, как по указке телефонных мошенников он забрал у обманутой ими 75-летней женщины 270 тысяч рублей. Деньги пенсионерка передала на помощь дочери, якобы попавшей в ДТП.

В ходе предварительного следствия была установлена причастность посыльного к 10 эпизодам противоправной деятельности на общую сумму почти 3 миллиона рублей.

Суд приговорил криминального курьера к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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