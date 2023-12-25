На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты «Града»

Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом.
На месте гибели женщины в Горловке обнаружены явные фрагменты ракеты РСЗО «Град». ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы № 4.
Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости. «Что-то грохнуло, и вокруг такой туман, запах гари, здесь горел диван», — рассказал РИА Новости хозяин разрушенного дома Алексей.
По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.