На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты «Града»

Украинские войска в ночь на понедельник, как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела украинскими войсками погибла мирная жительница, есть и раненые. После обстрела горел и крупнейших торговых центров в Горловке, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом.