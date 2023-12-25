Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномет ВСУ под Купянском

«Орудие Д-20 — очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели», — рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным «Майка».