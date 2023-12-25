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Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномет ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Запад “на Купянском направлении уничтожили расчет кочующего миномета на пикапе ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе на Купянском направлении», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что оператор БПЛА «Орлан-10» обнаружил пикап ВСУ с минометным расчетом, после чего передал координаты артиллеристам.

«Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасными боеприпасами уничтожил минометный расчет и их транспортное средство», — пояснили в Минобороны.

По данным ведомства, огонь велся с расстояния более 15 километров.

«Орудие Д-20 — очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели», — рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным «Майка».