Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномет ВСУ под Купянском

«Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе на Купянском направлении», — сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что оператор БПЛА «Орлан-10» обнаружил пикап ВСУ с минометным расчетом, после чего передал координаты артиллеристам.
«Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасными боеприпасами уничтожил минометный расчет и их транспортное средство», — пояснили в Минобороны.
По данным ведомства, огонь велся с расстояния более 15 километров.
«Орудие Д-20 — очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопление техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели», — рассказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным «Майка».