Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового

В Минобороны добавили, что контроль движения пленных в сторону российских позиций осуществлялся двумя квадрокоптерами. Один из них указывал бойцам ВСУ направление движения, а второй имел боевую нагрузку в виде гранат ВОГ-25. Он зависал непосредственно над группой пленных и осуществлял контроль перемещения, не давая им совершить попытку побега.