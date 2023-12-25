Бойцы ВДВ взяли в плен четырех украинских военных у Вербового

«В ходе одного из боев у данного населенного пункта (село Вербовое — ред.) штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами», — сообщили в министерстве обороны.
Там подчеркнули, что бойцы ВСУ были «обескуражены внезапностью и быстротой действий десантников». Поэтому находившиеся в блиндаже украинские солдаты были вскоре обезоружены и сдались в плен.
«Всего было взято в плен четверо боевиков, которые под контролем расчетов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников, где их приняли наши подразделения закрепления», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны добавили, что контроль движения пленных в сторону российских позиций осуществлялся двумя квадрокоптерами. Один из них указывал бойцам ВСУ направление движения, а второй имел боевую нагрузку в виде гранат ВОГ-25. Он зависал непосредственно над группой пленных и осуществлял контроль перемещения, не давая им совершить попытку побега.