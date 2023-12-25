В Богучанском районе спасатели продолжают поиски утонувшего мужчины

В Богучанском районе края сотрудники учреждения «Спасатель» продолжают поиски 54-летнего мужчины. Еще 18 декабря он провалился под лед на автомобиле и утонул. Об этом сообщили в службе спасения Красноярского края.
За прошедшие сутки спасатели выполнили 10 водолазных спусков, было обследовано более 2 тысяч квадратных метров дна, мужчина до сих пор не найден.
В ведомстве также сообщили, что спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения проводят поиски двух мужчин, которые 22 декабря на снегоходе провалились под лед и утонули на реке Мендель в Бирилюсском районе.
За прошедшие сутки выполнено 6 водолазных спусков, обследовано 2 квадратных километра дна, мужчины не найдены.