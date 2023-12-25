В Приморье убийца 13 лет избегал наказания

Как сообщают в надзорном ведомстве, преступление совершено в условиях неочевидности — расследование преступления осложнило то, что убийца был наедине со своей жертвой, без свидетелей и каких-либо «зацепок», поэтому фигуранту длительное время удавалось избегать уголовного преследования. Однако позже оперативникам все же удалось выйти на след преступника.