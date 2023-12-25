В Приморье убийца 13 лет избегал наказания

В Приморье оперативникам удалось доказать причастность жителя Уссурийска к совершению преступления 13-летней давности. Мужчина обвиняется в убийстве своего приятеля на рыбалке, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Преступление было совершено еще в октябре 2010 года на берегу реки Барабашевки. В результате конфликта обвиняемый задушил своего знакомого.
Как сообщают в надзорном ведомстве, преступление совершено в условиях неочевидности — расследование преступления осложнило то, что убийца был наедине со своей жертвой, без свидетелей и каких-либо «зацепок», поэтому фигуранту длительное время удавалось избегать уголовного преследования. Однако позже оперативникам все же удалось выйти на след преступника.
Причастность мужчины установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий. С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.