Известного казахстанского боксера разыскивают в Алматы

Серик Нурказов — известный казахстанский боксер. Он выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Трехкратный чемпион национального первенства, чемпион Европы, серебряный призер Кубка мира и международного турнира «Дружба» в Гаване, заслуженный мастер спорта СССР. После завершения спортивной карьеры был детским тренером по боксу, работал начальником областного учебно-тренировочного центра — директором областной школы высшего спортивного мастерства.