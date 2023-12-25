В Красноярском крае двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули

Также спасатели сообщили, что продолжаются поиски мужчины, который провалился с автомобилем под лёд на реке Ангара в Богучанском районе 18 декабря. За сутки выполнено 10 водолазных спусков, обследовано 2200 квадратных метров дна. Мужчина пока не найден.