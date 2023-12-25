В Красноярском крае двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули

В Бирилюсском районе Красноярского края 22 декабря двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули в реке Мендель. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».
В настоящий момент спасатели Ачинского поискового отделения ищут утонувших мужчин. За прошедшие сутки водолазы 6 раз спускались в воду. Обследовано две тысяч квадратных метров дна реки, но тела пока не найдены.
Также спасатели сообщили, что продолжаются поиски мужчины, который провалился с автомобилем под лёд на реке Ангара в Богучанском районе 18 декабря. За сутки выполнено 10 водолазных спусков, обследовано 2200 квадратных метров дна. Мужчина пока не найден.