Похитителей новогоднего настроения задержали в райцентре Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зарождается новая традиция — парад новогодних ёлок. Свою праздничную красавицу украсил каждый поселок района и около 20 ёлок выстроились у Дома культуры в поселке Чегдомын, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Правда, изначально ёлок было больше. Одну из них украли практически сразу после того, как она появилась у Дома культуры.



Похитителей Нового года вычислили быстро. Помогли камеры, установленные на Доме культуры. Ими оказались, вопреки подозрениям, не подростки, а взрослые 30-летние мужчины. Как отметил глава поселка Чегдомын, «они не смогли удержаться» и забрали с собой одну из ёлок. На вопрос, зачем она им была нужна, ответить не смогли. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Ёлку вскоре снова вернут на законное место. Несмотря на инцидент, новогоднее настроение у верхнебуреинцев не было испорчено.