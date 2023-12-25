Экс-главу Погранслужбы КНБ Дильманова лишили звания генерала-лейтенанта и отправили в колонию

«Д. Е. довел до сведения Дильманова Д. о разработанной преступной схеме перевалки грузов из КНР в Казахстан через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы он будет получать с этого определенный доход. Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», — говорится в сообщении суда.