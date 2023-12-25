Экс-главу Погранслужбы КНБ Дильманова лишили звания генерала-лейтенанта и отправили в колонию

Как сообщили в Военном суде Алматинского гарнизона, экс-заместитель председателя КНБ -директор Пограничной службы Дильманов и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении власти, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в крупном размере.
«Д. Е. довел до сведения Дильманова Д. о разработанной преступной схеме перевалки грузов из КНР в Казахстан через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы он будет получать с этого определенный доход. Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде в лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с конфискацией имущества.
Сообщается, что Дильманов и другие фигуранты дела полностью признали вину, раскаялись в содеянном, просили назначить максимально мягкий вид наказания, а также не применять дополнительные виды наказания.
«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание Дильманову Д. по части 2 статьи 450 УК РК “Злоупотребление властью” в виде 4-х лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Постановлено внести представление президенту о лишении Дильманова Д. воинского звания “генерал-лейтенант”, государственной награды — ордена “Айбын” ІІ степени — и почетного звания “Ветеран Комитета национальной безопасности РК”, — рассказали в суде.
Еще одного подсудимого за взятку в 1,2 млн тенге приговорили к штрафу в 38 млн тенге. Остальным подсудимым назначено от трех с половиной до пяти с половиной лет ограничения свободы без конфискации имущества. Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, Дархана Дильманова задержали летом 2022 года. Сообщалось, что бывший зампредседателя КНБ — директор Пограничный службы КНБ генерал-лейтенант Дархан Дильманов задержан и водворен в изолятор временного содержания в рамках расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы. Вместе с ним в изолятор был водворены начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области и другие должностные лица. 25 июня стало известно, что Дархан Дильманов арестован на два месяца. В феврале этого года суд продлил арест экс-главы Програнслужбы.
Ранее мы писали о том, что Дильманов с 1986 по 1998 год служил на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ. С 1998 по 2015 год он занимал руководящие должности в Пограничной службе КНБ. С 14 июля 2015 года являлся заместителем председателя КНБ РК — директором Пограничной службы. 5 апреля 2022 года он был освобожден от этой должности.