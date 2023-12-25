В Новосибирской области загорелся школьный автобус

По предварительным данным, инцидент произошел в селе Павловка. Кроме водителя в салоне автобуса никого не было. Согласно информации местных властей, автобус мог загореться из-за неисправности электропроводки.



Кроме того, по данным спасательного ведомства, в Чулымском районе утром загорелся рейсовый пассажирский автобус, в котором находилось 19 человек. Все пассажиры эвакуировались, никто не пострадал.