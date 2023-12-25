У Перми в ДТП погибли двое взрослых и двое детей

ПЕРМЬ, 25 дек — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, утром 25 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком Volvo.
«На месте ДТП погибли водитель “Рено” и два его пассажира, дети 10 и 3 лет… На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в автоаварии также пострадали двое людей, находившихся в легковушке: женщина и ребенок. Мальчик сейчас в больнице, а пассажирка скончалась в машине скорой помощи.
Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха — минус четыре градуса.