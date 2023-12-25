Опекун в Омске осужден за истязание троих детей

Суд назначил ей 3 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в пользу детей взыскано по 150 тыс. руб. в счет компенсации причиненного морального вреда.



Как установил суд, опекун с декабря 2020 года по сентябрь 2022-го жестоко обращался с детьми, наказывая их за малейшую провинность или непослушание, нанося им побои и оскорбления. Осужденная вину в преступлении не признала. Дети находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних.



В прокуратуре Омской области уточнили, что в прениях сторон по уголовному делу ведомство просило суд назначить опекуну наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишить осужденную права выполнять функции опекуна на 2 года 6 месяцев. «Решение об оспаривании судебного акта будет принято в установленные законом сроки», — сообщили в прокуратуре.