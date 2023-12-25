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Мошенники обманули хабаровскую медсестру, представившись ее начальником

Возбуждено уголовное дело.
Хакер
Источник: Freepik

Мошенники обманули хабаровскую медсестру на 589 тысяч рублей, представившись ее начальником, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Правоохранители отмечают, что в последнее время стала актуальна новая схема мошенничества: аферисты присылают своим «жертвам» на телефон сообщения через различные мессенджеры, представляясь их начальниками и сообщая, что сотруднику будут звонить ответственные лица (следователь, сотрудник службы безопасности). И уверяли в необходимости взять трубку и ответить на все задаваемые вопросы.

Так, в полицию обратилась 60-летняя жительница краевой столицы, работающая медсестрой одной из больниц Хабаровска, она рассказала, что ей в телеграме пришло сообщение от якобы главврача медицинского учреждения, в котором она работает. Он сказал, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка, назвал имя человека, который будет ей звонить.

Через некоторое время женщине действительно позвонили, также через телеграм. Звонивший представился сотрудником безопасности банка, и сказал, что проводится проверка сотрудников бюджетных организаций, со счетов которых похищают деньги. По его словам, женщина также находится в этом списке, с ее счета якобы пытаются перевести деньги.

После этого с ней связался «сотрудник правоохранительных органов», и сказал, что срочно нужно снять все сбережения и перевести их на «безопасные» счета. Так потерпевшая и сделала, сняла 589 тысяч рублей и перечислила по указанным реквизитам. В дальнейшем с ней прервали связь.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.