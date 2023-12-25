Мошенники обманули хабаровскую медсестру, представившись ее начальником

Так, в полицию обратилась 60-летняя жительница краевой столицы, работающая медсестрой одной из больниц Хабаровска, она рассказала, что ей в телеграме пришло сообщение от якобы главврача медицинского учреждения, в котором она работает. Он сказал, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка, назвал имя человека, который будет ей звонить.