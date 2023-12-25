Мошенники обманули хабаровскую медсестру, представившись ее начальником

Мошенники обманули хабаровскую медсестру на 589 тысяч рублей, представившись ее начальником, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Правоохранители отмечают, что в последнее время стала актуальна новая схема мошенничества: аферисты присылают своим «жертвам» на телефон сообщения через различные мессенджеры, представляясь их начальниками и сообщая, что сотруднику будут звонить ответственные лица (следователь, сотрудник службы безопасности). И уверяли в необходимости взять трубку и ответить на все задаваемые вопросы.
Так, в полицию обратилась 60-летняя жительница краевой столицы, работающая медсестрой одной из больниц Хабаровска, она рассказала, что ей в телеграме пришло сообщение от якобы главврача медицинского учреждения, в котором она работает. Он сказал, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка, назвал имя человека, который будет ей звонить.
После этого с ней связался «сотрудник правоохранительных органов», и сказал, что срочно нужно снять все сбережения и перевести их на «безопасные» счета. Так потерпевшая и сделала, сняла 589 тысяч рублей и перечислила по указанным реквизитам. В дальнейшем с ней прервали связь.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.