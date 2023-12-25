В Новосибирске неизвестный открыл стрельбу по детскому тренеру на Родниках

В Новосибирске неизвестный мужчина открыл стрельбу по детскому тренеру по самбо в жилмассиве «Родники» 23 декабря. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила очевидица происшествия.
По словам женщины, инцидент произошел на 3 этаже бизнес-центра, когда она с ребёнком зашла за какао. Она увидела конфликт между двумя мужчинами.
«Один мужчина стал говорить тренеру по самбо, что не дождался от него перевода (предположительно, речь о деньгах. прим.ред.) и достал пистолет. Тренер стал говорить “давай, шмаляй”. И этот шмальнул», — заявила девушка.
Собеседница отметила, что из-за выстрела её ребёнок испугался и убежал на другой этаж. Ольга вызвала пострадавшему скорую помощь.
«У пострадавшего была кровь, и кровь на полу. Я вызвала скорую, кто-то вызвал полицию», — вспоминает Ольга.
В это время, по её словам, нападавший спокойно оделся и скрылся.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили Сиб.фм факт стрельбы.
«В полицию поступало сообщение по факту конфликта. На место выезжали сотрудники полиции. Как пояснил потерпевший, в момент конфликта неизвестный выстрелил ему в руку. Мужчине была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — прокомментировали в полиции.
В ведомстве добавили, что сотрудники устанавливают личность стрелка. Проводится проверка.
Предположительно, пистолет был пневматическим. Несколько очевидцев сообщили, что не видели гильзу, а звук выстрела был не громким.
Тренер по самбо Евгений Ш. отказался комментировать данную ситуацию. Родители детей, которые ходят на тренировку к Евгению, сообщили, что стреляющий мужчина тоже водит на занятия ребёнка.