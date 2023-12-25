Самарские спасатели сняли рыбака с дрейфующей льдины на Волге

На помощь в 16:45 от станции «Центральная» вышло судно на воздушной подушке «Нептун» с четырьмя спасателями на борту. Стараясь не расколоть тонкий лед, они смогли доплыть до попавшего в беду человека. Уже через десять минут незадачливого рыбака успешно сняли с плывущей льдины и доставили на берег. Помощь медиков мужчине не понадобилась.