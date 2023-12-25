Самарские спасатели сняли рыбака с дрейфующей льдины на Волге

В Самаре в воскресенье, 24 декабря, случилось очередное ЧП на Волге. Там мужчина решил порыбачить и оказался на дрейфующей льдине. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Выяснилось, что мужчина решил порыбачить и, преодолев все промоины, удалился на 500 метров от берега в районе Красноармейского спуска. Ближе к вечеру льдину с рыбаком оторвало течением, и она продолжила дрейфовать по реке. Мужчина вернуться на берег самостоятельно уже не смог.
На помощь в 16:45 от станции «Центральная» вышло судно на воздушной подушке «Нептун» с четырьмя спасателями на борту. Стараясь не расколоть тонкий лед, они смогли доплыть до попавшего в беду человека. Уже через десять минут незадачливого рыбака успешно сняли с плывущей льдины и доставили на берег. Помощь медиков мужчине не понадобилась.