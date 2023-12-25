В СВО за 10 дней до своего дня рождения погиб оператор радиоразведки из Прикамья

В Еловском округе Пермского края 24 декабря простились с погибшим в ходе проведения СВО 26-летним земляком Олегом Владимировичем Масленниковым.
Олег Масленников родился 16 декабря 1997 года в деревне Шубино Еловского района, погиб боец 6 декабря 2023 года на территории Украины.
В администрации Еловского муниципального округа сообщили, что после завершения учебы в школе Олег Масленников окончил Пермский колледж по специальности электромонтер. В 2018 году его призвали в ряды Вооруженных сил РФ.
В августе 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ на военную службу в зоне СВО, где служил оператором расчета радиотехнической разведки разведывательного батальона.
Церемония прощания с погибшим в спецоперации Олегом Масленниковым состоялась 24 декабря в селе Елово.
«Выражаем искренние слова скорби маме погибшего воина Людмиле Анатольевне, папе Владимиру Сергеевичу и брату Алексею, соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами по невосполнимой утрате», — выражает соболезнование окружная администрация.
В ноябре жители Еловского округа простились с еще двумя своими земляками — рядовым Константином Барашковым и командиром отделения артиллерийской разведки Андреем Шеиным.