В Петергофе внезапно умерла маленькая девочка

По информации Piter.tv, ребенку стало плохо в детской кроватке, когда 32-летняя мать вышла в ванную комнату. Женщина услышала плачь девочки и подошла к дочери. Оценив состояние малышки, жительница Петергофа вызвала скорую помощь и оказала младенцу доврачебную помощь.