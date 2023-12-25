В минздраве Прикамья рассказали об итогах проверки смерти младенца после пробы Манту

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Пермском крае 4-месячный ребенок умер через несколько дней после пробы Манту. Также «ФедералПресс» сообщал, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с этой трагедией.