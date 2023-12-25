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В селе Хабаровского края автомобиль врезался в дерево, пассажир погиб

Водителя автомобиля с травмами различной тяжести доставили в больницу.
дтп
Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

25 декабря в селе Лесопильное Бикинского района автомобиль врезался в дерево, пассажир погиб, сообщает УГИБДД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел в районе дома № 79 на улице Первомайской, водитель «Нисана Теана» пересекал т-образный перекресток, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в дерево.

Водителя автомобиля с травмами различной тяжести доставили в больницу, пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщает УГИБДД России по Хабаровскому краю.