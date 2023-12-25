В Омске женщина пришла в отделение банка с ножом

ЧП случилось в офисе банка на улице Маршала Жукова. В полицию поступил сигнал, что одна из посетительниц пришла туда с ножом. Женщину задержали и доставили в отделение.
Как оказалось, задержанная 42-летняя омичка стала жертвой мошенников. Неделю назад ей сообщили, что её банковский счёт небезопасен и убедили в переводе денег на «безопасный счёт». Несколько дней омичка перечисляла деньги, в общей сложности более 2 800 000 рублей.
Аферисты звонили каждый день, представляясь работникам организаций, предоставляющих государственные услуги, а также Центрального банка России и убедили омичку прийти в офис
банка, чтобы потребовать от кассира причитающуюся ей сумму в размере пяти миллионов рублей (якобы похищенные средства и компенсация морального вреда). Для убедительности посоветовали взять с собой нож.
Следуя советам злоумышленников омичка потребовала пять миллионов рублей, а затем достала кухонный нож.
В полиции сообщили, что следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.