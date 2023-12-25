В Омске женщина пришла в отделение банка с ножом

Аферисты звонили каждый день, представляясь работникам организаций, предоставляющих государственные услуги, а также Центрального банка России и убедили омичку прийти в офис

банка, чтобы потребовать от кассира причитающуюся ей сумму в размере пяти миллионов рублей (якобы похищенные средства и компенсация морального вреда). Для убедительности посоветовали взять с собой нож.