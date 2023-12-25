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В Крыму часть детей из лагеря «Юность» остаются в больнице после отравления

Часть детей из лагеря «Юность» в Евпатории продолжают лечение после отравления.
Источник: МК.RU Крым

Об этом сообщили в Минздраве РК.

По информации ведомства, в больнице остаются пять детей, они находятся в удовлетворительном состоянии. Всего из лагеря «Юность» после отравления госпитализировали девять детей, осмотрели — более 30 человек.

В Следкоме возбудили дело после госпитализации детей в крымском лагере. Напомним, что дети жаловались на симптомы отравления. Работники считают, что ребята могли отравиться привозной водой, однако в «Воде Крыма» заявили о надлежащем качестве поставляемой в лагерь воды.