Мощный пожар уничтожил ТЦ в Хабаровском крае

По официальной информации пожарные уже локализовали возгорание. По предварительным данным пострадавших нет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Вызов поступил в поселке Хор в 9:15. Двухэтажное здание было охвачено огнем. Обшивка внутри пенопластовая, поэтому огонь очень быстро распространялся по зданию.
Площадь пожара составляет 480 квадратных метров. Самостоятельно покинули здание 22 человека. Пожарные локализовали пламя и сейчас продолжают работы по проливке и разбору конструкций. Очевидцы сообщают, что здание выгорело полностью.