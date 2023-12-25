В Воронежской области ВАЗ врезался в крыльцо дома

В воскресенье в поселке Грибановский Воронежской области ВАЗ-2114 снес крыльцо дома. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. По предварительным данным ведомства, за рулем отечественного авто находился 41-летний местный житель. Мужчина не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.