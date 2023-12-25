Какие штрафы за салюты предусмотрены в Казахстане

«Согласно статье 436 КоАП, использование пиротехнических изделий в населенных пунктах и запрещенных местах, нарушающее покой физических лиц и порядок, влечет за собой штраф в размере 69 тыс тенге с конфискацией пиротехнических изделий (20 МРП). Кроме того, нарушение тишины с 22.00 до 09.00 в будние дни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни, мешающее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, также влечет за собой административную ответственность», — цитирует слова спикера портал bizmedia.kz.