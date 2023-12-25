Какие штрафы за салюты предусмотрены в Казахстане

«Согласно статье 436 КоАП, использование пиротехнических изделий в населенных пунктах и запрещенных местах, нарушающее покой физических лиц и порядок, влечет за собой штраф в размере 69 тыс тенге с конфискацией пиротехнических изделий (20 МРП). Кроме того, нарушение тишины с 22.00 до 09.00 в будние дни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни, мешающее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, также влечет за собой административную ответственность», — цитирует слова спикера портал bizmedia.kz.
За такие противодействия полагается штраф для физических лиц в размере 17 250 тенге (5 МРП), для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — в размере 69 000 тенге (20 МРП), для субъектов среднего предпринимательства — в размере 103 500 тенге (30 МРП) и для субъектов крупного предпринимательства — в размере 345 000 тенге (100 МРП).
Идрисов напомнил, что закупаться пиротехническими изделиями стоит исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, у лиц, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.
«Каждое техническое изделие должно сопровождаться инструкцией по применению на государственном и русском языках. Важно обратить внимание на целостность упаковки и сроки хранения. Если товар просрочен или утратил товарный вид, им пользоваться категорически запрещено. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить вашу жизнь и здоровье, защитить близких и сохранить праздничную атмосферу», — заключил он.