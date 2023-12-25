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Подросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25дек — РИА Новости Крым. 17-летний подросток за рулем мопеда пострадал в столкновении с иномаркой в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, по факту происшествия идет проверка.
Источник: ГУ МВД

По данным правоохранителей, авария произошла в семь часов вечера 24 декабря на дороге граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта. 36-летний водитель автомобиля Lifan, двигался в сторону Джанкоя со стороны крымской столицы, вблизи села Рощино столкнулся с попутным мопедом Racer, которым управлял подросток из Джанкойского района.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда 2006 года рождения, который доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ГИБДД