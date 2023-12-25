Подросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму

По данным правоохранителей, авария произошла в семь часов вечера 24 декабря на дороге граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта. 36-летний водитель автомобиля Lifan, двигался в сторону Джанкоя со стороны крымской столицы, вблизи села Рощино столкнулся с попутным мопедом Racer, которым управлял подросток из Джанкойского района.