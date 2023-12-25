В Новоселово пенсионерке вернули полмиллиона рублей, которые она передала мошенникам

78-летняя пенсионерка из Новоселово передала мошенникам 500 тысяч рублей, и только благодаря бдительному таксисту деньги и нервы женщины удалось спасти.
События развивались на минувшей неделе. 19 декабря на домашний телефон 78-летней жительницы Новоселово позвонил якобы сотрудник банка. Мужчина рассказал, что 500 тысяч рублей со счета пенсионерки украли мошенники. Также он пообещал, что положит на счет бабули свои деньги, а к ней отправит «инкассатора», которому нужно передать всю сумму наличными, чтобы возместить траты «банку».
Аферисты настолько довели пенсионерку, что женщина не понимала, что при таком раскладе она в любом случае останется в минусе, — сетуют в полиции.
53-летний водитель такси, который привез из Красноярска незнакомца, слышал о разных схемах мошенников и быстро понял, что его пассажир — курьер. Он сообщил о преступлении в полицию, а затем туда же доставил своего пассажира.
На допросе ранее не судимый курьер 2001 года рождения, проживающий в Красноярске, работающий грузчиком, признался, что действовал по указанию телефонных мошенников. Сейчас он находится под стражей, — рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.
Деньги полицейские вернули бабушке, а на курьера заведено дело по статье «Покушение на мошенничество».