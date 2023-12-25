В Новоселово пенсионерке вернули полмиллиона рублей, которые она передала мошенникам

События развивались на минувшей неделе. 19 декабря на домашний телефон 78-летней жительницы Новоселово позвонил якобы сотрудник банка. Мужчина рассказал, что 500 тысяч рублей со счета пенсионерки украли мошенники. Также он пообещал, что положит на счет бабули свои деньги, а к ней отправит «инкассатора», которому нужно передать всю сумму наличными, чтобы возместить траты «банку».