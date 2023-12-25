Студент алматинского вуза умер от менингита — в учреждении объявили масочный режим

Пресс-служба академии подтвердила, что данная информация является достоверной. Отмечается, что умерший студент не проживал в общежитии академии. Все лица, которые были в контакте с умершим (в том числе студенты, преподаватели и административный персонал), прошли анализы на выявление возможного заражения.