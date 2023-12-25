Студент алматинского вуза умер от менингита — в учреждении объявили масочный режим

Предварительно сообщения о смерти студента вуза от менингита появились в социальных сетях и на картах справочных сервисов.
Пресс-служба академии подтвердила, что данная информация является достоверной. Отмечается, что умерший студент не проживал в общежитии академии. Все лица, которые были в контакте с умершим (в том числе студенты, преподаватели и административный персонал), прошли анализы на выявление возможного заражения.
«Ситуация находится под наблюдением санитарно-эпидемиологической службы. В учебном заведении введен режим ношения масок», — сообщили в КазГАСА.