«Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в сообщении.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале управления, в аварию попали несколько большегрузных машин.
На уральской трассе полностью перекрыли движение из-за ДТП с большегрузами
На автодороге Р-242 на 160-м км в Свердловской области перекрыто движение из-за ДТП, сообщили в Уралуправтодоре.
«Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в сообщении.