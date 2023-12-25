На уральской трассе полностью перекрыли движение из-за ДТП с большегрузами

«Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в сообщении.



Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале управления, в аварию попали несколько большегрузных машин.