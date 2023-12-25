В Воронежской области в ДТП погиб сотрудник транспортной полиции

В Поворинском районе в ДТП погиб 26-летний местный житель — сотрудник транспортной полиции. Авария произошла на 3 км автодороги Каспий — Поворино на территории Рождественского сельского поселения в 8:30 понедельника, 25 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник ОГИБДД ОМВД по Поворинскому району Александр Чуфицкий.