Бывший замглавы района осужден за взятки в Хабаровском крае

Кроме того, с июля по август 2018 года по указанию руководителя жилищно-коммунального предприятия была отремонтирована квартира обвиняемого на сумму 100 тысяч рублей. За такое вознаграждение взяткодателя и возглавляемую им фирму не привлекли к административной ответственности за некачественное выполнение работ в сфере ЖКХ. В качестве наказания осужденному назначено лишение свободы сроком на 10 лет. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Бывшему чиновнику также предстоит заплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.