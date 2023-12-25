Минчанка пыталась похитить из магазина более 60 товаров

Вечером минчанка зашла в один из торговых центров на пр. Победителей. Там она принялась складывать в рюкзак и карманы приглянувшиеся товары (продукты, косметику, украшения), а после покинула магазин, не расплатившись. Однако путь злоумышленнице преградил охранник торговой точки и попросил проследовать за ним. Гражданка хотела убежать, но у нее ничего не вышло. Она пыталась совершить хищение 63 наименований товаров на общую сумму более 760 рублей.
Приехавшие сотрудники милиции задержали минчанку, в отношении нее возбудили уголовное дело.
— Обвиняемая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ранее уже имела проблемы с законом, состоит на учете у врача-нарколога в связи с зависимостью от опиоидов и психостимуляторов, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ей предъявлено обвинение в покушении на открытое похищение имущества (грабеж), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до четырех лет лишения свободы. Вину гражданка признала полностью, в содеянном раскаялась.
В отношении горожанки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.