Минчанка пыталась похитить из магазина более 60 товаров

Вечером минчанка зашла в один из торговых центров на пр. Победителей. Там она принялась складывать в рюкзак и карманы приглянувшиеся товары (продукты, косметику, украшения), а после покинула магазин, не расплатившись. Однако путь злоумышленнице преградил охранник торговой точки и попросил проследовать за ним. Гражданка хотела убежать, но у нее ничего не вышло. Она пыталась совершить хищение 63 наименований товаров на общую сумму более 760 рублей.