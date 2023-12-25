Владеющую гипнозом мошенницу задержали в Шымкенте

«Со слов потерпевших, злоумышленница использовала гипноз, поскольку они сами не могут понять, как повелись на такую аферу. Подозреваемую оперативники Енбекшинского РУП задержали по “горячим следам”. В этом помогли камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. Задержанная оказалась жительницей Алматы, решившая промышлять мошенничеством в Шымкенте. Жертв она выбирала исключительно из числа пожилых граждан, полагаясь на их внушаемость и доверчивость», — рассказали в полиции.