Владеющую гипнозом мошенницу задержали в Шымкенте

В полицию обратились 73-х и 68-летняя жительницы Шымкента. Пожилые женщины рассказали о двух аналогичных случаях, в которых они обе стали жертвами аферистки.
К каждой из них пришла неизвестная женщина, чтобы посмотреть дом для покупки. В ходе разговора с владелицами жилья, она сообщала, что чувствует наведённую на семью порчу и, если не снять её быстро, грянет беда.
Для проведения ритуала очищения мошеннице требовались золото и «деньги, хранившиеся в тёмной комнате на чёрный день». Их она забирала и тут же уходила. И только после этого пожилые женщины приходили в себя.
«Со слов потерпевших, злоумышленница использовала гипноз, поскольку они сами не могут понять, как повелись на такую аферу. Подозреваемую оперативники Енбекшинского РУП задержали по “горячим следам”. В этом помогли камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. Задержанная оказалась жительницей Алматы, решившая промышлять мошенничеством в Шымкенте. Жертв она выбирала исключительно из числа пожилых граждан, полагаясь на их внушаемость и доверчивость», — рассказали в полиции.