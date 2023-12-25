Два человека погибли при пожарах в Витебской области за сутки

В Миорском районе пожар произошел 24 декабря в 19.25. Спасатели прибыли на место вызова в агрогородок Подъельцы. Жилой дом был полностью охвачен огнем. Во время ликвидации пожара работники МЧС обнаружили труп хозяйки дома — пенсионерки 1961 года рождения. Огонь повредил в доме кровлю, потолочные перекрытия, стены, имущество. По факту пожара проводится проверка, выясняются причины происшествия. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплегенерирующих агрегатов и устройств.
Второй пожар случился в Городке 25 декабря. В 2.14 спасателям поступил сигнал о происшествии на ул. Соболевского. Здесь также горел жилой дом. Во время тушения пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1966 года рождения. Мужчина проживал один. Он состоял на учете в больнице как злоупотреблявший спиртными напитками. В результате пожара в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. По данному факту проводится проверка, выясняются причины пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.