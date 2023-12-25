«Никакого примирения не было и не будет»: адвокат семьи Салтанат Нукеновой высказалась о деле

«Наказывается вышеуказанное преступление лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. Как только следствие подойдет к концу, следователь вынесет окончательную квалификацию в отношении подозреваемого лица. Это делается уже на основе всех экспертиз, собранных по делу доказательств, свидетельских показаний. После чего следователь выносит уведомление об окончании досудебного расследования и дает время сторонам на ознакомление с материалами уголовного дела. По результатам ознакомления, защитники готовят свои ходатайства. После их рассмотрения принимается решение, возобновлять ли дело для проведения дополнительных следственных действий или же дело направляется в прокуратуру. Прокурор еще раз проверяет дело и решает, направлять его в суд или возвращать дело для дополнительного следствия. Как видите, это долгий процесс. Нюансов множество», — пояснила адвокат.